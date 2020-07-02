Blountstown High School announces A Honor Roll
Posted by Administrator in Schools
Thursday, July 2. 2020
Blountstown High School announces A Honor Roll
A Honor Roll 6th Grade
Chasity Anissiah Burkes
Tycen Reed Cherry
Isabella Rhea Coley
Brenda Yanette Cruz
Lanie Kate Davis
Sadie Grace Dehn
Kaysa May Foreman
Miles Ismet Goksen
Joehanna Mizetta Hagerman
Madalyn Lindsey Hall
Claudia Christene Harper
Cadence Le Hires
Sahcara Monya’ Huffman
London Brynn Layne
Eden Ellise Mallory
Luke Alexander McDougald
Barrett Michael Purvis
Davide Simohn-Aguilar
Timothy Michael Snipes
Cole Scott Watson
7th Grade
Sabiya Ahmed
Natalie Grace Bailey
Macey Anne Barber
Kashon Tyler Chambers
Autumn Rylee Daniels
Waylon Tate Davis
Matthew Colson Evans
Jaleab Asia Goslee
Kayelin Lashae Green
Gavin Lee Jerkins
Brytany Mary Jones
Aisha Mahmood
Matthew Nathaniel Martin
Ella Grace Parramore
Flor Isela Partida
Elexandria Claire Ramsey
Hunter Coxwell Ramsey
Kenley Marie Stewart
James Maddox Tolley
8th Grade
Alyssa Haiden Barbee
Zadie Gray Blair
Karina Gayle Castaneda
Sophia Marie Clements
Austin David Danley
Isaac Hartley Eastwood
Ella Delfin Goksen
Hailey Elane Herndon
Amarion Shamar Hover
Ava Layne Mallory
Heather Leann Mears
Alexander Nandho
John Michael O’Bryan
Jasmine Elizabeth Pena
Alondra Duran Romulo
Lindy Lou Sherrod
Elizabeth Halley Terry
Hector Eric Trejo
Jordyn Michelle Ward
Kendarious Devontae Wolfe
9th Grade
Sadaqat Ahmed
Ja'kayla Latrayl Baker
Victoria Lynn Barfield
Gabriel Kenneth Britt
Frank Chen
Caleb Nyle Detweiler
Abby Noelle DeVuyst
Emjay Golez Floyd
Mason James Geiger
Elijah Blake Harper
Sunset Traveler John
Elam David Johnson
Bryslan Faith Jones
Tristan Alan Jones
Avery Brooke Layne
Jackson Ray Martineau
Anel Martinez
John Shields Maupin
Morgan Celeste McClendon
Carly Allese McWaters
Jayahna Rhianne Miller
Oliver Nandho
Kamryn Brooke Parish
Marisol Stephanie Partida
Adreanna Rena Pen
Serenity Freyja Perez
Isaiah Ian Potter
Emily Chandler Ramsey
William Ismael Rebollar
Savanna Kate Sheffield
Dylan Michael Thrasher
Aniya LaJoy Wilford
10th Grade
Faviola Barragan
Brandon Taylor Borelli
Haylee Elaine Brock
Emily Jean Calam
Cameron Morgan Carpenter
Emma Marie Castaneda
Danae Marilyn Dasher
Shelbi Melita Dawson
John Blake Evans
Samuel Ryan Gillis
Anna Jo Hall
Brayden Zachary Hand
Trace Emory Horne
Benjamin Lamar Jones
Bryanna Marie Jones
Brittany Nicole Mears
Fidel Nandho
Reece Benton Parramore
Lydia Belle Pickron
Lani Nicole Pyles
Jenna Leigh Schrock
Jack Ryan Taylor-Ebersole
Dixson James Thrasher
Alexis Lee Tibbetts
Alison Nicole Tindall
John Brady Tomlinson
Spencer Alexander Williams
11th Grade
Meredith Lain Barber
Wyatt Stanley Calam
Emma Carolann Deason
Cydnee Celeste Eubanks
Eric Jesse Grantham
Brody Smith Hall
Reagan Mallory Hall
Angelina Joleen Hereld
Caroline Faith Hurst
Jada Nicole Kingry
Tyra Lillie Langley
Crainique Artia McLeroy
Megan Elisabeth McWaters
Ian Joseph Milligan
Vallaree Grace Mitchell
Ezekiel Nandho
Nadia Nandho
Haley Nicole Pelt
Hanna Macy Pitts
Danny Earl Richards
Jacob Austin Smith,
Madelyne James Taylor-Ebersole
Isabela Fabiola Valdez
Liliana Vicente
Carah Lyn Williams
Morgan Jennifer Yoder
12th Grade
India Jaasua Battle
Michael Dewaine Brown
Stone Anthony Bryant
Trevor Littleton Carpenter
Savanna Charlize Castaneda
Sabry Lynn Cook
Karissa Rose Detweiler
Aliah Alexandria Dudley
Krystyna Natasha Everett
Beyonce' Charlotte Garrett
Kendall Elaine Hatchett
Sierra Skye Helgerson
Isabelle Nicole Holloway
Alyssa Destiny Jurgensen
Grace Elizabeth Keith
Clark Nathaniel Kelley
David Zebediah Kelley
Pennie Leshae Kennedy
Braden Spencer Layne
James Anthony Lee
Daniela Martinez
Ericka Renee' Mathews
Karah Lee McDougald
Riley Cane Miller
Treyson Kristopher Mulder
Noah Patrick Parramore
Sydnee Nicole Pass
Shawn Cody Peavy
Saul Vicente Puente
Autumn Laura Raisbeck
Shelby Elyse Robert
Trevor Lamar Schrock
Sarah Ruth Shuler
Britney Shae Summerlin
Katelyn Denise Todd
Kyle James Todd
Destiny Breanna Tucker
Clara Ann Walters-Medina
Karen Roxanne Wyrick
A/B Honor Roll 6th Grade
Monica Simone Atkins
Christopher Landon Bailey
Kloee Renae Bailey
Riley Ace Barfield
Asher Carnez Black
Teagan Kylie Boyll
Rendi Vegas Brogden
Seth Joseph Brown
Yesica Chavez
Carleigh Nikole Cook
Chance Aaron Coppock
Janiya Chanae Davis
Taye Christophe Dawson
Samantha Duran
Faith Jayden Elliot
Corbin Michael Evans
Ja’mez Marshun Gates
Brooke Reily Godwin
Christian Jay Goodman
Allison Paola Granados
Kevin Lane Hampton
Philip Edward Hill
Janay Quanett Jones
Joshua Matthew Kjornes
Micah Elijah Koonce
Aiden Durham Layne
Larry Richard McGee
Jordyn Nicole Melvin
Tucker James O’Neal
Jonathan Michael Ordonez
Layla Renae Pickron
Haley Grace Pumphrey
Trenton Daniel Pumphrey
Carrie Elizabeth Riddle
Carson Jay Stafford
Jack Wilson Thomas
Ashya Janee’ White
Johnson Creed Whitworth
Solange Keriyana Nicole Wolfe
7th Grade
Ebony Hope Patri Atkins
Kayden Cianna-Layne Bailey
Kaymen Dashawn Baker
Kyra Dyondra Baker
Tashira J Black
Rafe Travis Britt
Chessa Gabriella Brothers
Sharlize Da’Naia Brunson
William Luke Bruner
Lucas Levi Alves Connelly
Ja’montiyah Carlise Davis
Jacob Eric Deese
Kylie Brooke Digsby
Chassidy Ann Donelson
James Randall Duncan
Alex Dean Dunlap
Ja’marion Lamar Engram
Cayden Sean Esgro
Cayson Neal Evans
Adrianna Nevaeh Flowers
Brianna Morgan Goodman
Kayden Ashley Grice
Miryuah Joelyn Hagerman
Hannah Marie Halley
Ansley Rae Hires
Joseph Ethan Hobbs
William Douglas Jensen
Makayla Breann King
James Daniel McDougald
Liberty Abbiegail Melton
Jerffrey Matthew Ordonez
Selena Rosalia Peralta
Lily Pineda
Tareek Jakobi Pride
Abbigail Leanne Syfrett
Jayme Brennen Taylor
Memphis Rayne Thrasher
Tamryn Lamar Walker
Jaxon Blayne Williams
8th Grade
Taytum Mackenzey Barber
Mary Grace Bridges
Savannah Lynn Bryant
Kayci Calafell
Meygan Elizabeth Collins
Jakyrah Deloris Dawson
Elijah Lloyd Dehn
Quincey Faith Eastwood
Soren Elizabeth-Dawn Eastwood
Xochilt Paola Flores
Quin’Tavious A’mell Gates
Kenyan James Godfrey
Malia Grace Graham
Michael Wayne Harmon
Asheln Latrelle Hatcher-Gilley
Madison Brooke Hobbs
Brody Lane Johnson
Elijah Cameron Jones
Daryus Joseph Koonce
Jacob Thomas Kyle
Anna Sophia Langley
Rheya Faith Langley
Seth Aiden Lindahl
Christian Jonathan Martinez
Jackson Samuel Mayo
Madison Claire McCoy
Jaden Lee McGhee
Richard Adam Moseley
Ashton Mosley
Amari Janay Murray
Amileigh Neveah Odom
Carolina Rose O'Neal
Madison Brooke Parker
Aaron William Peavy
Trevon Derrell Peterson
Karina Guadalupe Pineda
Jordan DeAndre Pride
Ella Grace Pybus
Aidan Miles Richards
Ester Rosa
Emma Grace Sewell
Kloey Dale Shaw
Hunter Chafin Shuler
Jackson Nobles Shuler
James Nathaniel Shuler
Braylon Clay Strickland
Gracelynn Skye Thrasher
Catherine Paige Tolley
Mallie Susan Tolley
Morgan Elizabeth Vickery
Bryant D'Wayne Washington
Keylan Michael Winfree
9th Grade
Emma Grace Barker,
Ridley Kadence Black
Lindakathryn Frances Blackburn
Drake Cole Brown
Bradyn Cooper Crossland
Aubrey Lorryn French
Hinson Burgess Golden
Peyton Richard Hires
Karenda Sha'nique Ivory
Joshua Ray Kemp
Kyler Wayne Kirkland
Meliahnna Leigh Kjornes
Aaron Mitchel Kollarik
Beau Riley Landrum
Maryam Mahmood
John Alvin McClendon
Esperanza Kristin McDougald
Brianna Lee Melvin
Yanti Diyon Miller
Braylon Allen Murray
Carson Lee Neel
Cooper Ashton Neel
James Cameron Parker
Austin Michael Pennington
Saylor McKenziee Perryman
Maci Evan Pitts
Joshua David Pope
Jaelon Lamar Porter
Brandon Lee Potter
Kendall Danielle Pumphrey
De'ante Omari Reed
Laney Richardson
Leah Marie Rivers
Colwynn Ethan Silsby Champion
Zachary Hagood Taylor
Caleb Gabriel Thomas
Trista Breeann Tucker
Jace Ridge Whitworth
Joseph Goliath Je Williams
10th Grade
Michael William Abbott
John Clayton Allen
Braeden Todd Bailey
Royce Trenton Bailey
Howard Kaden Baxter
Nikki Linn Busher-Bouddavong
Zamariah Laronise Carter
Kayson Jarrett Chapman
Michael Austin Coppock
Anijah Monae Curry
Jakob Glenn Downum
Jewell Marie Fowler
Jordan Gregory Granger
Keyston Sharekiem Grant
Kaiden Dwain Hatchett
Sahquacey Mazhay Huffman
Ethan Lance Lawarre
Sarah Grace Marshall
Garrett Thomas Martin
Logan Hugh Martin
Dylan Chase McClellan
Britney Nicole McDaniel
Morgan Leah McDougald
Ayden Raine McPherson
Breanna Faythe Miller
Devyn Jaxsyn Miller
Darian Marques Mills
McKenzie Skye Riley
Roberto Domingo Rosa
William Dakota Starling
Billie Marie Thurman
Joshua Edward Todd
Abby Angelle Van Lierop,
Stevie Ray Vaughn
Mary Luvea Williams
Seth Adam Womble
11th Grade
Layla Nadene Bailey
Casey Lee Baldwin
Charlotte Faith Brown
Mezekiel Dajaun Brown
Daisy Marie Burns
Michael Allen Carpenter
Seth Thomas Clements
Gretchen Elizabeth Deese
Mason Cole Dwiggins
Jamariyah Marilea Engram
Mi'kis Jacoven Engram
Abdulwahab Ahmed Faruqui
Gabriela Elizabeth Gonzalez
Layla Marie Herndon
Caitlin Elizabeth Hope
Caleb Douglas Howard
John Lindsay Hughes
Cody Devane Kent
Jared Deloyd Kyle
Hailey Nicole Lambeth
Annalyn Marie Nichols
Elier Javier Pais
Logan Derek Pumphrey
Riley Christina Rivers
Colton Joshua Ryals
Sydney Michelle Shaw
Kenneth Fermin Speights
Andrew Miles Thomas
Jaime Fuentes Trejo
Brionna Danae Tribue
Riley Willard Waterman
Chardae Danielle White
Jaren Lee Williams
Bailey Suzanne Worthington
12th Grade
Tanner David Amison
Isaiah Donovan Bacot
Brandon Hunter Barnes
Kelsey Denise Cameron
Daniel Cole Dawsey
Tannor Eugene Edenfield
Isela Maria Flores
Terri Lashavia Hall
Carson Bennett-Na Hatchett
Rylan Connor Hood
Dartanion Earl Hope
Emerald Delayne Livingston
Brandon Martinez
Alyssa Grace McGill
Tripp Colton McGill
Ethan Terrence Miller
James Andrew Nichols
N'keisha Anika La Paige
Christina Len Ann Pardue
Dadriana Lasha Peterson
Whitney Caroline Pickron
Javon DeOnte Pride
Maggie Shea Rabon
Joseph Quinton Rector
Javian Demar Rives
Hannah Nicole Sapp
Darion Cortez Simmons
Tavis J. Simpson
Treven Tirese Smith
Brycen Gage Stewart
Destiny A Thompkins
Kaleb Michael Todd
Savanna Denise Tucker
Alexander Demetrio Valdez
Alicia Cheyenne Waldron
De'shaun Jamar Williams
Chasity Anissiah Burkes
Tycen Reed Cherry
Isabella Rhea Coley
Brenda Yanette Cruz
Lanie Kate Davis
Sadie Grace Dehn
Kaysa May Foreman
Miles Ismet Goksen
Joehanna Mizetta Hagerman
Madalyn Lindsey Hall
Claudia Christene Harper
Cadence Le Hires
Sahcara Monya’ Huffman
London Brynn Layne
Eden Ellise Mallory
Luke Alexander McDougald
Barrett Michael Purvis
Davide Simohn-Aguilar
Timothy Michael Snipes
Cole Scott Watson
7th Grade
Sabiya Ahmed
Natalie Grace Bailey
Macey Anne Barber
Kashon Tyler Chambers
Autumn Rylee Daniels
Waylon Tate Davis
Matthew Colson Evans
Jaleab Asia Goslee
Kayelin Lashae Green
Gavin Lee Jerkins
Brytany Mary Jones
Aisha Mahmood
Matthew Nathaniel Martin
Ella Grace Parramore
Flor Isela Partida
Elexandria Claire Ramsey
Hunter Coxwell Ramsey
Kenley Marie Stewart
James Maddox Tolley
8th Grade
Alyssa Haiden Barbee
Zadie Gray Blair
Karina Gayle Castaneda
Sophia Marie Clements
Austin David Danley
Isaac Hartley Eastwood
Ella Delfin Goksen
Hailey Elane Herndon
Amarion Shamar Hover
Ava Layne Mallory
Heather Leann Mears
Alexander Nandho
John Michael O’Bryan
Jasmine Elizabeth Pena
Alondra Duran Romulo
Lindy Lou Sherrod
Elizabeth Halley Terry
Hector Eric Trejo
Jordyn Michelle Ward
Kendarious Devontae Wolfe
9th Grade
Sadaqat Ahmed
Ja'kayla Latrayl Baker
Victoria Lynn Barfield
Gabriel Kenneth Britt
Frank Chen
Caleb Nyle Detweiler
Abby Noelle DeVuyst
Emjay Golez Floyd
Mason James Geiger
Elijah Blake Harper
Sunset Traveler John
Elam David Johnson
Bryslan Faith Jones
Tristan Alan Jones
Avery Brooke Layne
Jackson Ray Martineau
Anel Martinez
John Shields Maupin
Morgan Celeste McClendon
Carly Allese McWaters
Jayahna Rhianne Miller
Oliver Nandho
Kamryn Brooke Parish
Marisol Stephanie Partida
Adreanna Rena Pen
Serenity Freyja Perez
Isaiah Ian Potter
Emily Chandler Ramsey
William Ismael Rebollar
Savanna Kate Sheffield
Dylan Michael Thrasher
Aniya LaJoy Wilford
10th Grade
Faviola Barragan
Brandon Taylor Borelli
Haylee Elaine Brock
Emily Jean Calam
Cameron Morgan Carpenter
Emma Marie Castaneda
Danae Marilyn Dasher
Shelbi Melita Dawson
John Blake Evans
Samuel Ryan Gillis
Anna Jo Hall
Brayden Zachary Hand
Trace Emory Horne
Benjamin Lamar Jones
Bryanna Marie Jones
Brittany Nicole Mears
Fidel Nandho
Reece Benton Parramore
Lydia Belle Pickron
Lani Nicole Pyles
Jenna Leigh Schrock
Jack Ryan Taylor-Ebersole
Dixson James Thrasher
Alexis Lee Tibbetts
Alison Nicole Tindall
John Brady Tomlinson
Spencer Alexander Williams
11th Grade
Meredith Lain Barber
Wyatt Stanley Calam
Emma Carolann Deason
Cydnee Celeste Eubanks
Eric Jesse Grantham
Brody Smith Hall
Reagan Mallory Hall
Angelina Joleen Hereld
Caroline Faith Hurst
Jada Nicole Kingry
Tyra Lillie Langley
Crainique Artia McLeroy
Megan Elisabeth McWaters
Ian Joseph Milligan
Vallaree Grace Mitchell
Ezekiel Nandho
Nadia Nandho
Haley Nicole Pelt
Hanna Macy Pitts
Danny Earl Richards
Jacob Austin Smith,
Madelyne James Taylor-Ebersole
Isabela Fabiola Valdez
Liliana Vicente
Carah Lyn Williams
Morgan Jennifer Yoder
12th Grade
India Jaasua Battle
Michael Dewaine Brown
Stone Anthony Bryant
Trevor Littleton Carpenter
Savanna Charlize Castaneda
Sabry Lynn Cook
Karissa Rose Detweiler
Aliah Alexandria Dudley
Krystyna Natasha Everett
Beyonce' Charlotte Garrett
Kendall Elaine Hatchett
Sierra Skye Helgerson
Isabelle Nicole Holloway
Alyssa Destiny Jurgensen
Grace Elizabeth Keith
Clark Nathaniel Kelley
David Zebediah Kelley
Pennie Leshae Kennedy
Braden Spencer Layne
James Anthony Lee
Daniela Martinez
Ericka Renee' Mathews
Karah Lee McDougald
Riley Cane Miller
Treyson Kristopher Mulder
Noah Patrick Parramore
Sydnee Nicole Pass
Shawn Cody Peavy
Saul Vicente Puente
Autumn Laura Raisbeck
Shelby Elyse Robert
Trevor Lamar Schrock
Sarah Ruth Shuler
Britney Shae Summerlin
Katelyn Denise Todd
Kyle James Todd
Destiny Breanna Tucker
Clara Ann Walters-Medina
Karen Roxanne Wyrick
A/B Honor Roll 6th Grade
Monica Simone Atkins
Christopher Landon Bailey
Kloee Renae Bailey
Riley Ace Barfield
Asher Carnez Black
Teagan Kylie Boyll
Rendi Vegas Brogden
Seth Joseph Brown
Yesica Chavez
Carleigh Nikole Cook
Chance Aaron Coppock
Janiya Chanae Davis
Taye Christophe Dawson
Samantha Duran
Faith Jayden Elliot
Corbin Michael Evans
Ja’mez Marshun Gates
Brooke Reily Godwin
Christian Jay Goodman
Allison Paola Granados
Kevin Lane Hampton
Philip Edward Hill
Janay Quanett Jones
Joshua Matthew Kjornes
Micah Elijah Koonce
Aiden Durham Layne
Larry Richard McGee
Jordyn Nicole Melvin
Tucker James O’Neal
Jonathan Michael Ordonez
Layla Renae Pickron
Haley Grace Pumphrey
Trenton Daniel Pumphrey
Carrie Elizabeth Riddle
Carson Jay Stafford
Jack Wilson Thomas
Ashya Janee’ White
Johnson Creed Whitworth
Solange Keriyana Nicole Wolfe
7th Grade
Ebony Hope Patri Atkins
Kayden Cianna-Layne Bailey
Kaymen Dashawn Baker
Kyra Dyondra Baker
Tashira J Black
Rafe Travis Britt
Chessa Gabriella Brothers
Sharlize Da’Naia Brunson
William Luke Bruner
Lucas Levi Alves Connelly
Ja’montiyah Carlise Davis
Jacob Eric Deese
Kylie Brooke Digsby
Chassidy Ann Donelson
James Randall Duncan
Alex Dean Dunlap
Ja’marion Lamar Engram
Cayden Sean Esgro
Cayson Neal Evans
Adrianna Nevaeh Flowers
Brianna Morgan Goodman
Kayden Ashley Grice
Miryuah Joelyn Hagerman
Hannah Marie Halley
Ansley Rae Hires
Joseph Ethan Hobbs
William Douglas Jensen
Makayla Breann King
James Daniel McDougald
Liberty Abbiegail Melton
Jerffrey Matthew Ordonez
Selena Rosalia Peralta
Lily Pineda
Tareek Jakobi Pride
Abbigail Leanne Syfrett
Jayme Brennen Taylor
Memphis Rayne Thrasher
Tamryn Lamar Walker
Jaxon Blayne Williams
8th Grade
Taytum Mackenzey Barber
Mary Grace Bridges
Savannah Lynn Bryant
Kayci Calafell
Meygan Elizabeth Collins
Jakyrah Deloris Dawson
Elijah Lloyd Dehn
Quincey Faith Eastwood
Soren Elizabeth-Dawn Eastwood
Xochilt Paola Flores
Quin’Tavious A’mell Gates
Kenyan James Godfrey
Malia Grace Graham
Michael Wayne Harmon
Asheln Latrelle Hatcher-Gilley
Madison Brooke Hobbs
Brody Lane Johnson
Elijah Cameron Jones
Daryus Joseph Koonce
Jacob Thomas Kyle
Anna Sophia Langley
Rheya Faith Langley
Seth Aiden Lindahl
Christian Jonathan Martinez
Jackson Samuel Mayo
Madison Claire McCoy
Jaden Lee McGhee
Richard Adam Moseley
Ashton Mosley
Amari Janay Murray
Amileigh Neveah Odom
Carolina Rose O'Neal
Madison Brooke Parker
Aaron William Peavy
Trevon Derrell Peterson
Karina Guadalupe Pineda
Jordan DeAndre Pride
Ella Grace Pybus
Aidan Miles Richards
Ester Rosa
Emma Grace Sewell
Kloey Dale Shaw
Hunter Chafin Shuler
Jackson Nobles Shuler
James Nathaniel Shuler
Braylon Clay Strickland
Gracelynn Skye Thrasher
Catherine Paige Tolley
Mallie Susan Tolley
Morgan Elizabeth Vickery
Bryant D'Wayne Washington
Keylan Michael Winfree
9th Grade
Emma Grace Barker,
Ridley Kadence Black
Lindakathryn Frances Blackburn
Drake Cole Brown
Bradyn Cooper Crossland
Aubrey Lorryn French
Hinson Burgess Golden
Peyton Richard Hires
Karenda Sha'nique Ivory
Joshua Ray Kemp
Kyler Wayne Kirkland
Meliahnna Leigh Kjornes
Aaron Mitchel Kollarik
Beau Riley Landrum
Maryam Mahmood
John Alvin McClendon
Esperanza Kristin McDougald
Brianna Lee Melvin
Yanti Diyon Miller
Braylon Allen Murray
Carson Lee Neel
Cooper Ashton Neel
James Cameron Parker
Austin Michael Pennington
Saylor McKenziee Perryman
Maci Evan Pitts
Joshua David Pope
Jaelon Lamar Porter
Brandon Lee Potter
Kendall Danielle Pumphrey
De'ante Omari Reed
Laney Richardson
Leah Marie Rivers
Colwynn Ethan Silsby Champion
Zachary Hagood Taylor
Caleb Gabriel Thomas
Trista Breeann Tucker
Jace Ridge Whitworth
Joseph Goliath Je Williams
10th Grade
Michael William Abbott
John Clayton Allen
Braeden Todd Bailey
Royce Trenton Bailey
Howard Kaden Baxter
Nikki Linn Busher-Bouddavong
Zamariah Laronise Carter
Kayson Jarrett Chapman
Michael Austin Coppock
Anijah Monae Curry
Jakob Glenn Downum
Jewell Marie Fowler
Jordan Gregory Granger
Keyston Sharekiem Grant
Kaiden Dwain Hatchett
Sahquacey Mazhay Huffman
Ethan Lance Lawarre
Sarah Grace Marshall
Garrett Thomas Martin
Logan Hugh Martin
Dylan Chase McClellan
Britney Nicole McDaniel
Morgan Leah McDougald
Ayden Raine McPherson
Breanna Faythe Miller
Devyn Jaxsyn Miller
Darian Marques Mills
McKenzie Skye Riley
Roberto Domingo Rosa
William Dakota Starling
Billie Marie Thurman
Joshua Edward Todd
Abby Angelle Van Lierop,
Stevie Ray Vaughn
Mary Luvea Williams
Seth Adam Womble
11th Grade
Layla Nadene Bailey
Casey Lee Baldwin
Charlotte Faith Brown
Mezekiel Dajaun Brown
Daisy Marie Burns
Michael Allen Carpenter
Seth Thomas Clements
Gretchen Elizabeth Deese
Mason Cole Dwiggins
Jamariyah Marilea Engram
Mi'kis Jacoven Engram
Abdulwahab Ahmed Faruqui
Gabriela Elizabeth Gonzalez
Layla Marie Herndon
Caitlin Elizabeth Hope
Caleb Douglas Howard
John Lindsay Hughes
Cody Devane Kent
Jared Deloyd Kyle
Hailey Nicole Lambeth
Annalyn Marie Nichols
Elier Javier Pais
Logan Derek Pumphrey
Riley Christina Rivers
Colton Joshua Ryals
Sydney Michelle Shaw
Kenneth Fermin Speights
Andrew Miles Thomas
Jaime Fuentes Trejo
Brionna Danae Tribue
Riley Willard Waterman
Chardae Danielle White
Jaren Lee Williams
Bailey Suzanne Worthington
12th Grade
Tanner David Amison
Isaiah Donovan Bacot
Brandon Hunter Barnes
Kelsey Denise Cameron
Daniel Cole Dawsey
Tannor Eugene Edenfield
Isela Maria Flores
Terri Lashavia Hall
Carson Bennett-Na Hatchett
Rylan Connor Hood
Dartanion Earl Hope
Emerald Delayne Livingston
Brandon Martinez
Alyssa Grace McGill
Tripp Colton McGill
Ethan Terrence Miller
James Andrew Nichols
N'keisha Anika La Paige
Christina Len Ann Pardue
Dadriana Lasha Peterson
Whitney Caroline Pickron
Javon DeOnte Pride
Maggie Shea Rabon
Joseph Quinton Rector
Javian Demar Rives
Hannah Nicole Sapp
Darion Cortez Simmons
Tavis J. Simpson
Treven Tirese Smith
Brycen Gage Stewart
Destiny A Thompkins
Kaleb Michael Todd
Savanna Denise Tucker
Alexander Demetrio Valdez
Alicia Cheyenne Waldron
De'shaun Jamar Williams
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