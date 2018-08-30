Election Results

School Board, District 3
Ivey McClain 127
Clifford Newsome 222
Robbie Pickron 53
School Board, District 5
Crystal J. Ebersole 149
Danny Hassig 343
Continued Levy of Sales Surtax by School Board
Yes (For) 1,501
No (Against) 646
Governor/Lieutenant Governor
REPUBLICAN PARTY
DON BALDAUF 6
RON DeSANTIS 392
TIMOTHY M DEVINE 2
BOB LANGFORD 11
JOHN JOSEPH MERCANDANTE 1
BRUCE NATHAN 10
ADAM PUTNAM 444
BOB WHITE 16
Attorney General
REPUBLICAN PARTY
ASHLEY MOODY 467
FRANK WHITE 388
Commissioner of Agriculture
REPUBLICAN PARTY
MATT CALDWELL 322
DENISE GRIMSLEY 387
MIKE McCALISTER 98
BAXTER TROUTMAN 57
Governor/Lieutenant Governor
DEMOCRATIC PARTY
ANDREW GILLUM 209
GWEN GRAHAM 586
JEFF GREENE 129
CHRIS KING 57
PHILLIP LEVINE 92
ALEX “LUNDY” LUNDMARK 27
JOHN WETHERBEE 66
Attorney General
DEMOCRATIC PARTY
SEAN SHAW 707
RYAN TORRENS 335
Commissioner of Agriculture
DEMOCRATIC PARTY
NICOLE “NIKKI” FRIED 466
JEFFREY DUANE PORTER 299
ROY DAVID WALKER 310
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